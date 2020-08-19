Reuters: Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ

ТАСС, 19 августа. Германия и Франция хотят предложить реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая бы увеличила полномочия и финансирование международной организации. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

Согласно позиции двух стран, основные задачи ВОЗ по предотвращению эпидемий и помощи государствам в борьбе с ними не поддерживаются достаточным финансированием и юридическими полномочиями.

"Стало понятно, причем не только в условиях нынешней пандемии, что ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи", - приводит агентство выдержку из оказавшегося в его распоряжении официального документа, в котором содержится список из 10 реформ. Также отмечается, что экспертам ВОЗ должна быть предоставлена возможность "независимо расследовать и оценивать вспышки [болезней] в кратчайшие сроки".

Как сообщает агентство, предложенные реформы могут быть обсуждены в ВОЗ уже в середине сентября.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из организации. Эти условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.