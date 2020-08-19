Калининградский зоопарк выпустил в море двух спасенных тюленей

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники Калининградского зоопарка в среду выпустили в Балтийское море двух спасенных весной серых балтийских тюленей. После лечения и реабилитации животные возвращены в естественную среду обитания, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания выдал Росприроднадзор. Операция прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников одноименного национального парка", - сказала она.

Выпущенных тюленей этой весной нашли на калининградском побережье Балтики. Одного - 18 апреля, в возрасте примерно 30-40 дней от роду, истощенного и обезвоженного. Второго, такого же возраста, обнаружили на морском берегу спустя три дня, также сильно истощенного и больного.

Первый этап лечения и реабилитации взяли на себя сотрудники "Биосферы Балтики" - недавно созданной некоммерческой организации, которая специализируется на спасении диких птиц и рукокрылых. Консультационную помощь им оказывали специалисты Калининградского зоопарка и "Фонда друзей балтийской нерпы" из Санкт-Петербурга, имеющие большой опыт выхаживания молодых тюленей. Когда животные окрепли, они "переехали" в зоопарк, где проходил второй этап реабилитации: работники зоосада научили тюленей самостоятельно брать рыбу с воды, что было особенно важно и являлось, наряду с нормальным их весом, главными критериями готовности к возвращению в природу.

Как и в прошлые годы, средствами на реабилитацию и содержание этих краснокнижных тюленей помогли неравнодушные посетители зоопарка. Сумма пожертвований составила почти 65 тыс. рублей, которые ушли на корм и уход за тюленями. Отчет о собранных и потраченных средствах зоопарк разместил на своем официальном сайте.

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем в 1896 году. На данный момент зоопарк занимает территорию в 16,3 га, в коллекции насчитывается более 2 тыс. животных почти 300 видов.