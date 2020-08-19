Школы Удмуртии начнут работу в очном формате

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Более 560 школ Удмуртии с 1 сентября начнут работать в очном режиме, если эпидобстановка до конца месяца останется стабильной, сообщил в среду во время прямой трансляции на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"На сегодняшний день мы планируем начать учебный процесс в обычном режиме. Мы очень долгое время будем зависеть еще от эпидобстановки, сейчас она прогнозируема и более мене стабильная. Это дает нам основание начать учебный год в традиционном формате, дети пойдут в школу", - сказал Бречалов.

В сентябре в Удмуртии откроются 568 школ, в них, по словам главы региона, будут значительно усилены меры безопасности.

По данным республиканского оперштаба, всего на 19 августа в регионе зарегистрировано 2 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 346 человек выздоровели, 56 летальных случаев. Удмуртия находится на втором этапе снятия ограничений.