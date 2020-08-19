Епархия: монахинь захваченного на Урале монастыря нужно перевести в другие обители

"Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета (митрополита Кирилла) в связи с захватом схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных "богослужений", что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии", - сообщили в епархии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Монахини Среднеуральского женского монастыря, который захватил и удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), по решению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла необходимо перевести в другие обители. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В пресс-службе добавили, что священникам, которые сослужат схимонаху Сергию, надлежит отправиться в мужские монастыри, чтобы принести покаяние и продолжить свое служение.

"Екатеринбургской епархией неоднократно обращалось внимание на крайне не здоровую духовную атмосферу на территории Среднеуральского женского монастыря. Сегодня нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния. Послушницам и монахиням необходимо избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия (Романова), отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь", - пояснили там.

Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение, в котором от лица схимонаха Сергия объявил "боевую тревогу" в связи с "разгоном" монастыря. Он призвал всех сторонников встать на защиту обители и отметил, что "разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами".

В конце мая после нарушения запрета священнику запретили участвовать в служении, совершении таинств, лишили права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, патриарх утвердил приговор 24 июля. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернутся в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".