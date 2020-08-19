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Пандемия COVID-19

В Геленджике закрылся роддом из-за заражения врачей коронавирусом

Заразившихся инфекцией среди женщин, которые находились в роддоме на лечении, рожениц и самих новорожденных не выявили

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Случаи инфицирования коронавирусом выявили среди врачей роддома в городе-курорте Геленджик. Учреждение временно закрыли, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города в среду.

"Было зарегистрировано три случая инфицирования врачей [в роддоме]. В каждом из трех эпизодов пути заражения не связаны между собой, это завозные случаи, медики контактировали с приезжими из других городов. Роспотребнадзором роддому выдано предписание: новых пациентов не принимать, учреждение перевести на строгий противоэпидемический режим", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела Роспотребнадзора в Геленджике Ольги Тушиной.

Уточняется, что сейчас врачи проходят лечение, их состояние стабильное. Заразившихся коронавирусной инфекцией среди женщин, которые находились в роддоме на лечении, рожениц и самих новорожденных не выявили.

Кроме того, отмечается, что вспышки вируса на курорте не наблюдается.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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