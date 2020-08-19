В Марий Эл после снятия ограничений разрешили открыться театрам и фитнес-центрам

ТАСС, 19 августа. Театры, архивы, спортивные и концертные организации могут открыться в Марий Эл. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщили журналистам в среду в организационно-аналитическом управлении главы Республики Марий Эл.

"Сняты ограничения в отношении государственных учреждений в сфере архивного дела, организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры, спорта, фитнес-индустрии при условии нахождения граждан в помещении из расчета один человек на 4 кв. метра и соблюдения дистанции между посетителями и персоналом не менее 1,5 метра", - отмечается в сообщении.

Также в регионе разрешили открыться физкультурно-спортивным организациям, которые ведут спортивную подготовку. Тренировки будут проходить при загрузке спортивного объекта не более 50%.

"Кроме того, согласно документу свою деятельность могут возобновить театры и концертные организации при условии предварительного уведомления управления Роспотребнадзора о выполнении методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и обеспечении заполняемости не более чем на 50% от имеющихся мест", - говорится в сообщении.

В Марий Эл, по данным на 19 августа, подтвердили 4 061 случай заражения коронавирусной инфекцией, 3 590 человек выписали после выздоровления, 36 пациентов умерли.