Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

ТАСС, 20 августа. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Испытания в разных странах вакцин от коронавируса. Ситуация вокруг пандемии в мире

"Я благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за визит в МИД [Мексики]. Мы обсудили вакцину "Спутник V". Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы [испытаний], чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике", - написал глава мексиканского внешнеполитического ведомства в Twitter в среду.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, он прошел клинические испытания в июне - июле.

16 августа директор центра Александр Гинцбург уточнил, что третий (пострегистрационный) этап исследований вакцины планируется начать в течение 7-10 дней.