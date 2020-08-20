Число заразившихся коронавирусом в Бразилии приблизилось к 3,5 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 49 298, до 3 456 652. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Минздрава республики.

По информации ведомства, три четверти инфицированных (2 615 254) выздоровели, еще 730 298 пациентов остаются под наблюдением врачей. Количество летальных исходов за сутки выросло на 1 212 и достигло 111 100. На 1 млн населения приходятся 16 449 заразившихся и 529 смертей из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом.

На минувшей неделе было зафиксировано 304 684 новых случая инфицирования - чуть выше, чем неделей ранее, но меньше, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. Количество новых летальных исходов снижалось на протяжении последних трех недель. В период с 9 по 15 августа оно составило 6 755.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции.

По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.