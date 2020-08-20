Власти Японии покроют компенсации, связанные с возможными побочными эффектами вакцин

Отмечается, что в настоящее время власти Японии ведут переговоры по крайней мере с пятью иностранными фармацевтическими компаниями о поставках в страну вакцины от коронавируса. При этом Япония уже подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Однако юристы иностранных компаний настаивают на том, чтобы правительство Японии взяло на себя все расходы по компенсациям, связанным с возможными побочными эффектами лекарств.

По данным издания, безопасность и эффективность вакцины может варьироваться в зависимости от этнической принадлежности пациента, поэтому проходящие тестирование в США и странах Европы вакцины потенциально могут вызвать побочные эффекты у жителей Японии. В стране также ведется разработка и тестирование нескольких вакцин, однако есть вероятность, что их коммерческая реализация может начаться позднее, чем у заграничных аналогов, а количество доз будет ограничено. Поэтому правительство страны ведет активные переговоры с иностранными производителями, стремясь заручиться необходимыми объемами вакцины от коронавируса.

По последним данным, общее число заразившихся на территории Японии превысило 59,5 тыс., жертвами коронавируса стали 1 162 человека.