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Пандемия COVID-19

Власти Японии покроют компенсации, связанные с возможными побочными эффектами вакцин

Токио уже подписал контракты на поставку 120 млн доз экспериментальных вакцин компаний AstraZeneca и Pfizer

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается покрыть расходы, связанные с компенсацией ущерба здоровью местных жителей, нанесенного возможными побочными эффектами вакцин от коронавируса. Об этом в четверг сообщила деловая газета Nikkei.

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Отмечается, что в настоящее время власти Японии ведут переговоры по крайней мере с пятью иностранными фармацевтическими компаниями о поставках в страну вакцины от коронавируса. При этом Япония уже подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Однако юристы иностранных компаний настаивают на том, чтобы правительство Японии взяло на себя все расходы по компенсациям, связанным с возможными побочными эффектами лекарств.

По данным издания, безопасность и эффективность вакцины может варьироваться в зависимости от этнической принадлежности пациента, поэтому проходящие тестирование в США и странах Европы вакцины потенциально могут вызвать побочные эффекты у жителей Японии. В стране также ведется разработка и тестирование нескольких вакцин, однако есть вероятность, что их коммерческая реализация может начаться позднее, чем у заграничных аналогов, а количество доз будет ограничено. Поэтому правительство страны ведет активные переговоры с иностранными производителями, стремясь заручиться необходимыми объемами вакцины от коронавируса.

По последним данным, общее число заразившихся на территории Японии превысило 59,5 тыс., жертвами коронавируса стали 1 162 человека.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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