ВЦИОМ: триколор считают подходящим для современной России 75% граждан

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Нынешний государственный флаг-триколор подходит современной России, считают 75% жителей страны, при этом 14% респондентов отдают свои предпочтения флагу СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Нынешний флаг соответствует современной России, считают 75% россиян. Чаще так отвечают соотечественники в возрасте 35-44 лет (80%). Также 14% полагают, что лучше бы подходил флаг СССР - красный с символами серпа и молота, это мнение более распространено среди представителей старшего поколения: 45-59 лет (18%) и старше 60 лет (21%). По мнению 3% россиян, нужно создать абсолютно новый флаг, а вернуть черно-желтый имперский предпочли бы 2%", - говорится в материалах.

Определить значение каждого из цветов затруднились 68%-69% россиян, добавляют авторы опроса.

Гимн и герб

Из опроса следует, что старшее поколение чаще выступает за возвращение советской символики. Например, современный российский гимн считают подходящим стране 63% россиян, но 13% опрошенных предпочли бы вернуть текст гимна СССР. Это мнение более распространено среди возрастных россиян: 45-59 лет (17%) и от 60 и старше (18%). За то, что государству нужен полностью новый гимн, высказались 8% россиян, а 6% хотели бы вернуть гимн, существовавший в 1990-2000 годах.

По мнению 68% опрошенных, современный герб подходит России. Это мнение чаще выражают 35-44-летние (75%) и 25-34-летние (73%) жители страны. Герб СССР - серп и молот на фоне земного шара - хотят вернуть 12%: популярный ответ среди старшего поколения 45-59 лет - 15%, а среди тех, кто старше 60 лет - 21%. Герб с черным имперским двуглавым орлом предпочли бы 4% россиян, а по мнению 7% респондентов, необходимо создать совершенно новый герб.

"Двуглавый орел на гербе России ассоциируется у наших соотечественников с объединением Востока и Запада, Европы и Азии (17%). Также он является символом власти (3%). Затруднились назвать ассоциации 65% россиян", - сообщается в материалах.

Опрос проведен 17 августа 2020 года среди 1 600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.