В отдаленном поселке Хабаровского края меняют старые котельные по указанию Дегтярева

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Местные власти в Хабаровском крае начали установку автоматической модульной котельной в поселке Тырма с населением около 1,7 тыс. человек после поручений врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Об этом сообщил Дегтярев в Instagram.

В начале августа Дегтярев побывал в Верхнебуреинском районе, и, в частности, в поселке Тырма. Старые котельные являются одной из основных проблем поселка. Дегтярев побывал на двух из пяти из них. Сообщалось о том, что эти котельные заменят три современных автоматических терминала, работа которых значительно эффективнее.

"В поселок Тырма Верхнебуреинского района прибыла модульная котельная. Районные власти взяли на себя ответственность. Вопреки многим "советникам" сверху. Я поддержал проект. Полностью автоматическая, на угле. Посмотрим ее в деле", - написал Дегтярев. Соответствующие поручения были даны Дегтяревым во время поездки в район.

Он также отметил, что этот эксперимент скорее всего станет основой масштабного проекта по переходу на удобные и экономически обоснованные решения в удаленных поселках Хабаровского края.

При прежнем главе региона Сергее Фургале краевые власти сообщали о замене неэффективных котельных в одиннадцати населенных пунктах Хабаровского края, на что планировалось направить 2,2 млрд рублей. Речь шла о закрытии жидкотопливных котельных, заменить которые должны были угольные или газовые.