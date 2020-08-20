Зампред правительства Сахалинской области заразился коронавирусной инфекцией

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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Изолированы все контактировавшие с ним коллеги, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Сергей Петрович Олонцев находится на больничном. Диагноз - коронавирусная инфекция. Желаем ему скорейшего выздоровления. Круг контактных лиц определен, все они на изоляции до получения результатов тестов", - говорится в сообщении.