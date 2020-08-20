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Пандемия COVID-19

Зампред правительства Сахалинской области заразился коронавирусной инфекцией

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил, что лица, контактировавшие с Сергеем Олонцевым, были изолированы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция обнаружена у 58-летнего заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Олонцева.

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Изолированы все контактировавшие с ним коллеги, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Сергей Петрович Олонцев находится на больничном. Диагноз - коронавирусная инфекция. Желаем ему скорейшего выздоровления. Круг контактных лиц определен, все они на изоляции до получения результатов тестов", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьПандемия COVID-19
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