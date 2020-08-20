Зампред правительства Сахалинской области заразился коронавирусной инфекцией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция обнаружена у 58-летнего заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Олонцева.
Изолированы все контактировавшие с ним коллеги, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.
"Сергей Петрович Олонцев находится на больничном. Диагноз - коронавирусная инфекция. Желаем ему скорейшего выздоровления. Круг контактных лиц определен, все они на изоляции до получения результатов тестов", - говорится в сообщении.