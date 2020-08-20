Губернатор Приморья поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Глава Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день, постепенно увеличивая учебную нагрузку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по два-три урока в день, постепенно наращивая учебную программу", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона также заявил, что недопустимо снимать какие-либо ограничения и отменять масочный режим перед началом учебного года.

В регионе по-прежнему приостановлено проведение большинства досуговых, развлекательных, зрелищных физкультурных, спортивных, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг. Исключение составляет работа зоопарков и тренировок команд по игровым видам спорта. Граждане повышенной группы риска старше 65 лет, а также те, кто имеет заболевания, повышающие риск при заражении коронавирусом, продолжат соблюдать режим самоизоляции до 28 августа включительно. Режим повышенной готовности, в рамках которого действуют все ограничения, будет действовать до особого распоряжения властей.

С начала пандемии в Приморье зарегистрировано 8 703 случая заражения коронавирусом. Справились с заболеванием 6 980 человек, 99 пациентов умерли.