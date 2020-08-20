Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в блокировании усилий по борьбе с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл препятствуют решению самых острых проблем в области экономики и здравоохранения. Об этом заявила в среду на проходящем в виртуальном формате Национальном съезде Демократической партии США спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Наша страна оказалась в условиях самой тяжелой катастрофы в области здравоохранения и экономики за всю нашу историю, - подчеркнула она. - Более 5 млн американцев были заражены коронавирусом, более 170 тыс. человек умерли". По ее словам, разработанный демократами законопроект, нацеленный на решение этих проблем, был направлен в Сенат еще три месяца назад, однако "президент Трамп и лидер республиканского большинства Митч Макконнелл встали у него на пути". "Вместо того, чтобы искоренить вирус, они пытаются уничтожить Закон о доступном медицинском страховании", - утверждала она.

Спикер Палаты представителей обвинила президента Трампа в "неуважении", которое, по ее словам, "неразрывно вплетено в его политику" по отношению к здравоохранению и правам американцев. "Мы изберем Джозефа Байдена, чье сердце полно любви к Америке, на пост президента и избавим страну от бессердечного пренебрежения, проявляемого Трампом ко всему тому доброму, что есть в Америке", - отметила она в заключение.