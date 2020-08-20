Губернатор Приамурья поручил муниципалитетам обследовать защитные дамбы перед паводком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение главам муниципальных образований провести обследование защитных дамб и других сооружений и при необходимости осуществить ремонт, а также навести ревизию в части материальных запасов и пунктов временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Безусловно, мы рассчитываем, что серьезного паводка в этом году не будет, пока не видим рисков затопления населенных пунктов, но ситуация достаточно тревожная. <...> Уже сегодня главам муниципалитетов, где есть населенные пункты в зоне риска, нужно провести обследование защитных дамб и других сооружений, принять необходимые превентивные меры по их усилению и ремонту, создать запас инертных материалов, провести проверки пунктов временного размещения и материальных запасов", - приводит слова Орлова пресс-служба региона.

Во многих водоемах области фиксируется или прогнозируется повышение уровня воды. Это касается Амура, Зеи, Томи. Губернатор поручил продолжить регулярный мониторинг гидрологической обстановки.

В ночь с 17 на 18 августа в Амурской области прошли очень сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС. По прогнозу синоптиков, в среду циклон покинул регион, однако на следующей неделе ему на смену придет другой.