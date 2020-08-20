В Хабаровском крае разрешили работу кружков и музыкальных школ в условиях пандемии

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешили работу организаций дополнительного образования в рамках снятия ограничений по коронавирусу. Со следующей недели разрешат работу кинотеатров, сообщается на сайте регионального правительства.

"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регулирующий мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Так, в соответствии с изменениями, с 20 августа в крае в полном объеме возобновляется деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы", - говорится в сообщении.

С этой даты свою работу возобновляют детские музыкальные и школы искусств, центры развития детского творчества, военно-патриотического воспитания, подростковые клубы.

Помимо этого, увеличивается загрузка спортивных учреждений. С 24 августа оказание услуг для занятий спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки, разрешено при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности. Ранее учреждения могли работать при загрузке 25%. Речь также идет о бассейнах. С 24 августа снимается запрет на работу кинотеатров, театров, домов культуры, филармоний и цирков.

По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Для них ограничения продлены до 6 сентября.

До этого в Хабаровском крае разрешили работу общепита, музеев, аттракционов на открытом воздухе, библиотек, торговых центров, частично детских лагерей. С начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 83 закончились смертью пациентов. За сутки было выявлено 70 новых заболевших.