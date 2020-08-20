В Улан-Удэ создадут специальную комиссию для организации питания в школах

УЛАН-УДЭ, 20 августа. /ТАСС/. Специальную комиссию с целью лучшей организации питания учащихся городских школ создадут в Улан-Удэ. Поручение дано мэром, в том числе в связи с ремонтом комбината школьного питания и ситуацией с пандемией коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Мэр Игорь Шутенков поручил создать комиссию по организации горячего питания в школах города, в нее войдут представители администрации, учреждений образования, управления Роспотребнадзора и депутаты Горсовета", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что в условиях реконструкции городского комбината школьного питания необходимо будет более тщательно прорабатывать вопрос обеспечении бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов - около 30 тыс. человек. Кроме того, в условиях пандемии нужно обеспечивать эпидемиологическую безопасность в образовательных учреждениях. "Понятно, что будут какие-то сложности, тем более, что потоки не должны пересекаться. <…> Это для того, чтобы вовремя исправить ситуацию, найти слабые стороны и оперативно решить их, чтобы это делалось не в темном уголке, а на глазах общественности", - приводит слова Шутенкова пресс-служба.

В 55 школах Улан-Удэ работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных. Городской комбинат школьного питания, находящийся на реконструкции, передал 17 школам производственные столы, электрокотлы, пекарские шкафы и электропечи. Кроме того, в этом году 24 школы приобрели инвентарь и посуду на сумму более 362 тыс. рублей.

По данным правительства Бурятии, республика до конца 2020 года получит из федерального бюджета около 260 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. В региональном бюджете на эти цели заложено еще 48,5 млн рублей.