Пресс-секретарь Навального заявила об экстренной госпитализации блогера из-за отравления

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Сейчас Алексей без сознания", - написала она.

Ярмыш сообщила, что блогер с утра пил только чай, и предположила, что Навального могли отравить. "Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - добавила пресс-секретарь Навального.

"Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое", - отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что Навальный находится без сознания.

В омской Больнице скорой медицинской помощи (БСМП № 1) подтвердили факт госпитализации блогера.

"Алексей Анатольевич Навальный, 1976 год рождения. Токсикореанимация", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (07:34 мск) - добавлен комментарий медицинских служб.