В Москве началось общее тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В Москве всех сотрудников образовательных учреждений проверят на коронавирус до начала учебного года, массовое тестирование уже началось. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование. Всего будет охвачено около 180 тыс. человек, задействованных в образовательном процессе. Мероприятие коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени. Оно будет проведено методом иммуноферментного анализа. Это позволит выявить не только носителей вируса, но и людей, обладающих к нему иммунитетом, а также определить уровень иммунизации рабочих коллективов. Дополнительно в течение первых двух рабочих недель они будут протестированы методом полимеразной цепной реакции.

Сотрудников, анализ которых покажет положительный результат, не допустят к работе, они останутся дома под наблюдением специалистов.

"Уроки в школах начнутся первого сентября в привычном режиме. Для обеспечения безопасности учеников и учителей образовательный процесс будет сопровождаться соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - добавляется в материале.