В Морском университете повысят стипендии

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Курсанты-первокурсники с высокими баллами по ЕГЭ, поступившие в Морской государственный университет (МГУ) имени адмирала Г. И. Невельского в первом семестре будут получать повышенную стипендию - до 17 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза и отметили, что данная мера позволяет мотивировать школьников, которые планируют обучаться в университете, больше внимания уделять изучению физики и математики, которые составляют основу спецпредметов.

"Абитуриенты-высокобалльники, поступившие в Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, могут рассчитывать на дополнительные льготы. Курсанты, избравшие плавательные специальности на судоводительском, судомеханическом, электромеханическом факультетах, студенты инженерных направлений подготовки и специальностей на физикотехническом и морском технологическом факультетах, факультетах экологической безопасности и освоении шельфа, управления морским транспортом и экономики в первом семестре первого курса будут получать повышенную стипендию", - сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Высокобалльниками в университете считают абитуриентов, которые сдали ЕГЭ по русскому языку, физике и математике профильного уровня в общей сложности на 180 баллов и выше. Для тех, кто сдал экзамены на 180-199 баллов, стипендия составит семь тысяч рублей; на 200-219 баллов - 12 тыс. рублей; на 220 и более баллов - 17 тыс. рублей. В вузе отметили, что такая форма финансовой поддержки повышает интерес молодых людей к морским специальностям и мотивирует их к более старательному изучению точных наук в школьные годы.

В этом году МГУ им. Г. И. Невельского принял от абитуриентов 3 366 заявлений. На бюджете будут обучаться 800 первокурсников. В университете отмечают, что ежегодно наибольший интерес у поступающих вызывают образовательные программы, готовящие специалистов морских профессий. Самой популярной у абитуриентов стала специальность "Судовождение", вуз принял 431 заявку от желающих поступить на данное направление подготовки. На "Эксплуатации судовых энергетических установок" хотят обучаться 365 человек.

Большой интерес у абитуриентов вызывают также образовательные программы "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики", "Технология транспортных процессов" и "Нефтегазовое дело".

МГУ им. Невельского создан в 1890 году и занимается подготовкой специалистов морского транспорта и считается одним из крупнейших морских образовательных заведений в стране. Среди подразделений университета - Дальневосточный морской тренажерный центр, который обеспечивает подготовку и переподготовку морских специалистов и полный комплекс тренажерной подготовки моряков, и центр "Мореход", оказывающий профессиональную помощь родителям в воспитании, развитии и обучении детей в возрасте от трех до 17 лет. Филиалы вуза находятся в Находке, на Сахалине и в Амурской области.