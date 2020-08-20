В Казани откроют центр оценки профмастерства и квалификации педагогов

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Центр оценки профмастерства и квалификации педагогов (ЦОП) откроется в Казани в 2020 году, сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

"В этом году откроет свои двери центр оценки профмастерства и квалификации педагогов по адресу: город Казань, улица Социалистическая, дом 5, четвертый этаж", - сказала она.

Такие центры создаются во всех субъектах РФ в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

Основная цель деятельности центра - диагностика и процедура добровольной независимой оценки квалификации учителей и руководителей, а также проведение комплексного экзамена на соответствие профстандартам. В частности, ЦОП будет обеспечивать внедрение системы оценки квалификации педработников и руководителей образовательных организаций. Она включает в себя, в том числе, комплексный экзамен, позволяющий оценить степень соответствия педагогических работников и руководящих работников профессиональным стандартам.

"В качестве дополнительных функций ЦОП по согласованию с уполномоченным органом государственной власти Республики Татарстан может проводить процедуры пробного добровольного тестирования педагогических работников перед прохождением ими аттестационных процедур на присвоение квалификационных категорий. На базе ЦОП педагогический работник сможет получить оценку текущего состояния своего профессионального уровня, сможет пройти диагностику для выявления вновь сформированных профессиональных компетенций", - сказала Мухаметова.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".