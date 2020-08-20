СевГУ принял рекордное число заявлений на направления бакалавриата в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет в 2020 году принял рекордное число заявлений от желающих поступить на направления бакалавриата - порядка 15 тыс. Это обусловлено, в частности, появлением из-за пандемии коронавируса новых способов для подачи документов, сообщил ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Алексей Баранов.

"В прошлом году мы приняли по направлениям бакалавриата около 10 тыс. заявлений. В этом прием уже закончен, получено около 15 тыс. заявлений - то есть, прирост 50%. Причины понятны: из-за возможности дистанционно подать документы абитуриенты отправляют их в большее число вузов - сейчас, по закону, можно одновременно пытаться поступить не более чем в пять вузов не более чем на три направления подготовки", - рассказал Баранов.

Он уточнил, что подать документы для поступления в бакалавриат СевГУ можно было лично или по почте. Но также появилась возможность сделать это в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте университета, прислать на электронную почту или, благодаря тому, что вуз участвует в федеральном эксперименте, через сайт Госуслуг.

"В какой-то степени, да, - ответил Баранов на вопрос о том, помогла ли росту числа заявлений ситуация с коронавирусом и появившиеся из-за этого возможности. - Мы один из немногих вузов России, которые принимали документы в этом году пятью разными способами. Благодаря этому мы видим такой большой прирост, расширилась география: больше стали получать заявлений из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока. Причем сами субъекты были представлены и раньше - к нам подавали заявления абитуриенты абсолютно изо всех регионов РФ, но в этом году расширилась география населенных пунктов."

Собеседник отметил, что спрос на гуманитарные направления бакалавриата растет ежегодно, в том числе и в этот раз, причем по всем категориям - на экономические специальности, педагогические и прочие. Среди технических направлений традиционно востребованы оказались науки, связанные с информационными и компьютерными технологиями. Кроме того, сохранился высокий спрос на направления, связанные с морским судоходством.

Он добавил, что в магистратуре такого резкого всплеска числа заявлений не наблюдалось, хотя из-за появления новых специальностей оно в целом увеличилось - как и в предыдущие годы рост составил около 10%. Большее число заявлений, как и раньше, поступило от выпускников СевГУ.

О вузе

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.