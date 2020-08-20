Омские власти подтвердили факт госпитализации Навального

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области подтвердило факт госпитализации Алексея Навального в одну из омских больниц. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства, он находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города. На данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщила пресс-служба.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска. Она добавила, что Навальный был без сознания.

Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай, и предположила, что его могли отравить.