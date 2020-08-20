В больнице Омска сообщили о тяжелом состоянии Навального

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, не уточнив, в сознании ли блогер.