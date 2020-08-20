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В больнице Омска сообщили о тяжелом состоянии Навального

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву
Алексей Навальный Александр Щербак/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Александр Щербак/ТАСС

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, не уточнив, в сознании ли блогер.

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"В тяжелом состоянии находится", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за токсического отравления блогера. Она добавила, что Навальный был без сознания. Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что блогера могли отравить.

Теги
Россия
Пресс-секретарь Навального сообщила, что его подключили к аппарату ИВЛ
Блогер находится без сознания, отметила Кира Ярмыш
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