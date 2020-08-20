В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом

ТАСС, 20 августа. Магаданские спасатели в четверг объявили на 21 августа экстренное предупреждение на территории девяти городских округов региона в связи с прогнозируемыми штормовым ветром и дождем со снегом. Об этом говорится в сообщении пожарно-спасательного центра Колымы.

По информации спасателей, непогода ожидается в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском, Хасынском и Ягоднинском районах. На этих территориях существует вероятность возникновения ЧС.

"Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций объявлено на территории Магаданской области 21 августа 2020 года", - говорится в сообщении. Существует вероятность повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, нарушений функционирования объектов жизнеобеспечения, ЖКХ. Также сильные дожди опасны для региона размытием дорог, мостов и дамб, затоплением населенных пунктов и активизацией оползней.

В Магаданском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что погода в регионе испортится в ночь на пятницу. Местами ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Прогнозируются сильные дожди, местами выпадет снег.

Сейчас в Магаданской области спокойная, но дождливая погода, ветра нет. Температура воздуха в Магадане держится на отметке плюс 14 градусов.