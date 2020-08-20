Пресс-секретарь Навального сообщила, что его подключили к аппарату ИВЛ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Блогера Алексея Навального, который госпитализирован в Омске, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в четверг в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала она.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где находится Навальный, Александр Мураховский подтвердил ТАСС, что пациент подключен к аппарату ИВЛ. "На ИВЛ", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Она добавила, что блогер был без сознания.

Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай, и предположила, что блогера могли отравить.

Навальный в реанимации. По словам Мураховского, блогер находится в тяжелом состоянии.