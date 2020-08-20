Томский Роспотребнадзор проведет проверку по факту сообщения об отравлении Навального

ТОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Томской области проведет проверку по сообщениям СМИ об отравлении блогера Алексея Навального в городском аэропорту, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Прошла информация в СМИ, мы просто должны провести проверку, которая должна быть согласована с прокуратурой. Мы опираемся не на заявление, а на информацию СМИ. Информация появилась о том, что произошло отравление, и мы вынуждены отреагировать" - сказала собеседница агентства.

По ее словам, результаты проверки станут известны не ранее следующей недели. Заявления от Навального по данному факту в Роспотребнадзор не поступало.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска, потому что блогеру стало плохо во время полета. Она добавила, что Навальный был без сознания. Ярмыш отметила, что блогер с утра пил только чай, и предположила, что его могли отравить.