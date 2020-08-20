Юристы ФБК требуют возбудить дело по факту отравления Навального

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Юристы ФБК обратились в СК с требованием возбудить дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля по факту отравления блогера Алексея Навального. Об этом сообщил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в Twitter .

"Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"), требуем от СК РФ расследования", - сообщил он.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за токсического отравления блогера. Она добавила, что Навальный был без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. В больницу вызвали полицию.

Навальный находится в реанимации, ему проводят все необходимые обследования. Как сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, блогер находится в тяжелом состоянии.