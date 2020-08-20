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Пандемия COVID-19

Хабаровский край ожидает первые поставки вакцины от коронавируса в октябре

В первую очередь будут прививать медицинских работников

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ожидают первые поставки вакцины от коронавируса в октябре, прививать будут медицинских работников. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения Хабаровского края, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Я полагаю, что уже в октябре первые дозы [вакцины от коронавируса] будут поступать в субъекты РФ, надеюсь, Хабаровский край будет в их числе. Но это будут не очень большие дозы, которые нам будут необходимы прежде всего для медицинских работников, работников тех отраслей, которые в постоянном контакте и могут успешно распространять [вирус]", - сказал Никонов.

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Он уточнил, что начала основных поставок вакцины в крае ожидают в декабре-январе. Никонов добавил, что у региональных властей в настоящее время налажен тесный контакт с Министерством здравоохранения РФ и край получит препарат.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали свыше 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 83 закончились смертью пациентов. За сутки было выявлено 70 новых заболевших. В предыдущие недели фиксировалось около 100 случаев в сутки.

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РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19
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