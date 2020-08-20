Хабаровский край ожидает первые поставки вакцины от коронавируса в октябре

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ожидают первые поставки вакцины от коронавируса в октябре, прививать будут медицинских работников. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения Хабаровского края, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Я полагаю, что уже в октябре первые дозы [вакцины от коронавируса] будут поступать в субъекты РФ, надеюсь, Хабаровский край будет в их числе. Но это будут не очень большие дозы, которые нам будут необходимы прежде всего для медицинских работников, работников тех отраслей, которые в постоянном контакте и могут успешно распространять [вирус]", - сказал Никонов.