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Пандемия COVID-19

Под наблюдением из-за коронавируса остается 224,1 тыс. россиян

По данным Роспотребнадзора, за сутки было сделано 291 тыс. исследований

МОСКВА, 20 августа /ТАСС/. Более 224 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 224 167 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 33,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 291 тыс. исследований.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 937 321 случай заражения, выздоровели 749 423 человека, умерли 15 989. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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