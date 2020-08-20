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Госпитализация Алексея Навального

Пресс-секретарь Навального заявила, что он в коме

Результатов анализов пока нет, отметила Кира Ярмыш
Алексей Навальный Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный, госпитализированный в четверг утром в Омске, находится в коме, заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она в Twitter.

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за отравления Навального. По словам Ярмыш, блогер с утра пил только чай.

Главврач омской больницы, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что тот находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Госпитализация Алексея Навального
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