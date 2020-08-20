СМИ: число умерших от жары в Токио превысило 130

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек умерли из-за жары, установившейся в Токио, в период с 12 по 19 августа, а общее число жертв с начала месяца достигло 131. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Все умершие - люди в возрасте старше 50 лет, а большинству из них больше 70 лет. Отмечается, что многие из них были найдены мертвыми у себя дома. При этом у них либо не работали, либо не были установлены кондиционеры.

Эта неделя стала самой жаркой в Японии за минувшее лето. В понедельник в центральном городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда двухлетней давности. В Токио также стоит жаркая погода, а температура в обеденные часы достигает 35-36 градусов.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. Однако в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.

В прошлом году по всей стране от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.