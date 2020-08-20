Театры, кинозалы и концертные организации в Пермском крае возобновят работу 1 сентября

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил возобновить в регионе деятельность театров, кинозалов и концертных организаций с 1 сентября при условии соблюдения всех мер предосторожности. Также предлагается разрешить работу саун и бань, проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе и в помещении, но с ограничением по количеству зрителей, сообщила в четверг на заседании оперштаба заместитель руководителя администрации губернатора Прикамья Мария Геворгян.

"Подготовлен новый проект указа. <..> Практически все сферы деятельности возобновляют свою работу, за исключением тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей и тесный контакт между ними. <..> С момента опубликования настоящего указа возобновляется работа саун и бань, разрешается работа фудкортов в торговых центрах по предоставлению еды навынос, возобновляется в полном объеме работа читальных залов и библиотек. С 1 сентября предлагается возобновить работу театров, концертных организаций и кинотеатров", - сказала она.

Геворгян отметила, что посещение театра, кинотеатра, концертного зала возможно только в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Число зрителей на каждом мероприятии, сеансе, спектакле или концерте не должно превышать 50% от общей вместимости зала. На открытом пространстве и в помещениях могут проводиться только мероприятия, которые организованы органами государственной власти. "Предлагается с соблюдением правил безопасности разрешить проведение мероприятий на открытых пространствах, организуемых исполнительными органами государственной власти или государственными органами из расчета один человек на четыре кв. м, но не более 400 человек одновременно. Проведение мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях также предлагается из расчета один человек на четыре кв. м, которые одновременно могут находиться в помещении, но не более 200 человек. Иные мероприятия большей численностью или какой-то особой значимости могут проводиться на основании решения оперативного штаба", - добавила Геворгян.

Оперштаб разрешил проводить официальные спортивно-физкультурные мероприятия с количеством зрителей не более 20% от общей вместимости зала, по активному экологическому туризму, мероприятия, посвященные выборам и одиночные пикеты без использования сборно-разборной конструкции. Иные деловые, спортивные или культурные мероприятия разрешаются при участии в них не более 10 человек.

По данным краевого Минздрава, в Пермском крае на сегодняшний день подтверждено 7 172 случая заболевания коронавирусом, 61 за последние сутки. 5 088 человек выздоровели, 316 умерли, из них 122 пациента с инфекцией умерли от сопутствующих заболеваний. Режим самоизоляции в регионе был снят 5 августа, однако лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать его до 6 сентября, при этом разрешаются прогулки и занятия спортом, в том числе совместно с проживающими.