В S7 заявили, что Навальный в самолете ничего не ел и не пил

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный, госпитализированный утром в четверг в Омске после ухудшения состояния на рейсе Томск - Москва, во время полета ничего не ел и не пил. Об этом заявили ТАСС в авиакомпании S7, чьим рейсом летел блогер.

"Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. <...> На борту Алексей ничего не ел и не пил", - сообщили в компании.

Как отметили в S7, экипаж "сработал быстро и строго в соответствии с процедурами", бортпроводники сразу сообщили об инциденте командиру воздушного судна, который посадил лайнер в ближайшем аэропорту. После дозаправки самолет отправился в Москву, в Омске остались двое пассажиров, которые летели с Навальным.

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за отравления Навального. По словам Ярмыш, блогер с утра пил только чай.

Как заявила Ярмыш, Навальный сейчас находится в коме. Главврач омской больницы, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что тот находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.