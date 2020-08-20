Соцработники Бурятии получили более 109 млн рублей допвыплат за работу во время пандемии

УЛАН-УДЭ, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники социальных служб Бурятии получили более 109 млн рублей стимулирующих выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, с апреля по июль 2020 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений республики произведена 3 321 выплата на общую сумму более 109,6 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета", - сообщили в министерстве.

Выплаты получили врачи, работающие в социальных учреждениях, работники среднего и младшего медперсонала, социальные и педагогические работники, а также технические работники.

Социальные учреждения в Бурятии на период пандемии перешли на режим самоизоляции для обеспечения безопасности подопечных - пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья и детей.

Всего в Бурятии зарегистрировано 4 769 лабораторно случаев заражения коронавирусом, из них 2 668 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 4 105 человек, умерли 47 человек. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 314 больных, на амбулаторном лечении находятся 303 пациента.