График движения поездов на Ярославском направлении МЖД изменится 22-24 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 22-24 августа в связи с путевыми работами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"22 и в ночь с 23 на 24 августа изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Это связано с путевыми работами на перегоне Лосиноостровская - Мытищи", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Также некоторые поезда не проследуют на участках Москва - Мытищи, Москва - Болшево и Москва - Пушкино.

"У нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Часть поездов с 08:30 22 августа до 01:45 23 августа проследует без остановок от Лосиноостровской до Мытищ", - уточняется в сообщении.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте компании "Российские железные дороги" (РЖД) в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

В новость были внесены изменения (10:25 мск) — добавлены подробности по тексту.