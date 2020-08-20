Школьникам Приморья разрешили не носить маски во время уроков

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Ношение индивидуальных средств защиты в новом учебном году будет необязательным для приморских школьников. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Ношение масок для детей необязательно, поскольку они болеют редко и чаще переносят инфекцию в легкой, бессимптомной форме", - заявила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова, слова которой приводятся в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что школы в регионе откроются традиционно в День знаний - 1 сентября - и будут функционировать со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. На входе в образовательное учреждение у всех будут измерять температуру бесконтактным способом. В школах обязательно будут проводить регулярную влажную уборку и обеззараживать воздух. Антисептики должны быть установлены в доступных для учеников местах.

Морозова уточнила, что в случае дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки в крае скоро в полном объеме начнут работать детские сады. Сейчас на базе дошкольных учреждений действуют только дежурные группы. "Эпидемиологическая обстановка на территории Приморского края начинает стабилизироваться. При дальнейшей ее стабилизации в сентябре возможно возобновление работы детских садов в полном объеме при проведении профилактических мероприятий и соблюдении всех необходимых требований", - отметила она.

С начала пандемии в Приморье зарегистрировано 8 703 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6 980 человек, 99 пациентов умерли.