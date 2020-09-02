В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Кабмин ФРГ утверждает, что германские военные токсикологи нашли в организме Алексея Навального следы вещества типа "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.
Что произошло
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ.
МВД России инициировало проверку в связи с госпитализацией Навального.
Клиника Charite
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.
Впоследствии врачи Charite подтвердили у него интоксикацию.
"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", — говорилось в сообщении.
Заявление кабмина ФРГ
Лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексея Навального по инициативе клиники Charite, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
По его данным, "были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 сентября провела совещание с рядом министров и были согласованы шаги в свете новых данных.
Германия проинформирует ЕС, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия о новых данных по инциденту с Навальным и вместе с партнерами примет меры "в зависимости от реакции Москвы".
Реакция России
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала.
В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры, ранее российская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в расследовании произошедшего.
Источник ТАСС заявил, что российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых или отравляющих веществ. Кроме того, полицейские при проверке не нашли свидетельств умышленного причинения вреда здоровью Навального.