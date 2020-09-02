В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ.

МВД России инициировало проверку в связи с госпитализацией Навального.