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Госпитализация Алексея Навального
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В больнице сообщили, что диагноз Навальному пока не поставили

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко отметил, что сейчас врачи проводят симптоматическое лечение

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Врачи пока не определили диагноз блогера Алексея Навального, госпитализированного в четверг утром в Омске. Сейчас они осуществляют симптоматическое лечение, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

"Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Консилиумы [врачи] проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом. Симптоматическое лечение", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Навального заявляла, что у блогера отравление.

По словам Калиниченко, это только одна из версий. "Нет уверенности, что причиной состояния [пациента] является отравление, - подчеркнул он. - Естественно, что отравление рассматривается как одна из причин ухудшения состояния. Но могли быть другие реакции острые. <...> Проводится большое количество исследований. Ряд диагнозов, которые мы предполагаем, исключены. Диагностический поиск сузился".

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Госпитализация Алексея Навального
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