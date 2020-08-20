В Хабаровском крае учителей будут тестировать на коронавирус каждые две недели

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус учителей в Хабаровском крае будут проводить каждые две недели. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Хабаровского края, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в четверг.

"Первого сентября мы открываемся везде и алгоритм действий в школах следующий: перед открытием проходит полноценная генеральная уборка всех помещений и оборудования в противовирусном режиме, обеспечиваются медицинские исследования в отношении работников образовательных учреждений. Мы планируем, что 28-29 августа будет завершено ИФА-тестирование всех педагогических работников учреждений края. <...> Каждые две недели мы тестирование будем повторять по педагогическим работникам. Это очень важная работа", - сказал Никонов.

Также таким тестированием будет охвачено не менее 10% сотрудников организаций, работающих по принципу аутсорсинга со школами.

Особое внимание в школах уделят оценке работы вентиляционной системы, в учреждениях также устанавливают обеззараживающие устройства, приборы для дезинфекции рук.

Учебный год в школах Хабаровского края, как сообщали в региональном правительстве ранее, планируют начать со ступенчатым расписанием. Оно предполагает разное время начала занятий у детей, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будет организовано обучение по всем предметам, за исключением тех занятий, которые требуют специального оборудования, например химия, физика, физическая культура. Уроки физкультуры будут проводиться в спортивных залах для одного класса либо на открытом воздухе. Массовые мероприятия, включая торжественные линейки, запрещены. Ношение масок и перчаток при этом в школах не обязательно.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали свыше 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 83 пациента умерли. За сутки было выявлено 70 новых заболевших. В предыдущие недели фиксировалось около 100 случаев в сутки.