Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России не изменился за минувшие сутки и держится на отметке 0,96. В Москве в четверг показатель также остался на уровне предыдущего дня и составил ровно 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

Лишь в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель выше 1. В Воронежской области он вырос до 1,06, это максимум с 9 августа. В Ростовской и Нижегородской областях, как и в Москве, коэффициент равен единице.

В шести регионах он держится ниже этой отметки. В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составил 0,77, в Свердловской области - 0,92, в Иркутской области - 0,96, в Красноярском крае - 0,97, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.