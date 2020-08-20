Прибывающих в Пермский край иностранцев обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края обязали иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в регион на работу или учебу, соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Прикамья Мария Геворгян.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на сегодняшний день подтверждено 7 172 случая заражения коронавирусом, из них 61 за последние сутки. 5 088 человек выздоровели, 316 человек умерли, 122 пациента с инфекцией умерли от сопутствующих заболеваний.

Режим самоизоляции, введенный 2 апреля для всех жителей, отменили 5 августа, однако лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать его до 6 сентября. Разрешаются прогулки и занятия спортом.