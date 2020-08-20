В Хабаровском крае всех учителей привьют от гриппа в обязательном порядке

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Прививки от гриппа в Хабаровском крае сделают всем педагогам школ для спокойного прохождения сезона этого заболевания в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения региона, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В конце августа мы получаем вакцину против гриппа и все педагогические сотрудники будут обязательно вакцинированы от гриппа", - сказал Никонов. Так как сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом может негативно отразиться на ситуации с коронавирусом.

"[Важно] спокойно пережить пик ОРВИ, подготовиться к нему. Прежде всего, это вакцинация, которая начнется в ближайшее время", - добавил Никонов.

Как сообщила журналистам в свою очередь заместитель министра здравоохранения региона Ирина Филимончикова, власти Хабаровского края обратились в правительство РФ с просьбой профинансировать увеличенное количество вакцины от гриппа для населения.

"Мы обратились в правительство РФ, чтобы нам увеличили за счет средств федерального бюджета количество вакцины против гриппа", - сказала Филимончикова.

Вакцинация населения

Как ранее сообщало региональное правительство, охватить вакциной от гриппа в этом году в крае планируют не менее 60% населения. При этом охват вакциной категории людей, страдающих хроническими заболеваниями, должен составить не менее 90%. Кроме того, предприятиям и организациям рекомендуют организовать вакцинацию от гриппа всех своих сотрудников. Отдельное внимание должно быть уделено работникам птицеферм и свиноводческих комплексов, в том числе ферм и личных подсобных хозяйств. Для максимального охвата населения прививочной кампанией в крае будет организована работа более 500 мобильных бригад. Всего привить от гриппа в крае планируют не менее 700 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин ранее поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска.