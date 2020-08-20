Церковный суд не стал лишать сана священников, сослуживших уральскому схимонаху Сергию

"Сергий - инициатор конфликта, а они [священники] ведомые, у суда нет уверенности, что если бы Сергий не занял такую антицерковную позицию, то священники бы это сделали без него. Мы стараемся максимально сохранить им будущее в церкви и не повредить, оставаясь в рамках канонического права", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Церковный суд Екатеринбургской епархии не стал лишать сана священников, которые сослужили запрещенному в служении и лишенному сана схимонаху Сергию (Романову). Об этом ТАСС сообщил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

18 августа пресс-служба епархии сообщила, что решением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла монахини захваченного Романовым Среднеуральского женского монастыря должны быть переведены в другие обители, а монахи - в мужские монастыри. Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение, в котором от лица схимонаха Сергия объявил "боевую тревогу" в связи с "разгоном" монастыря. Он призвал всех сторонников встать на защиту обители.

"Представители монастыря занимают непоследовательную позицию, игнорируя, к примеру, указы явиться на церковный суд и остро реагируя на этот указ [о переводе]. Это не репрессивный указ, наоборот, мы даем [монахиням и монахам] возможность к исправлению - открываем монастыри для них, где они могут быть монахами. Им дали возможность вернуться из этого безумия к нормальной жизни", - уточнил игумен.

По его словам, послушницы и сестры Среднеуральского монастыря будут переведены в Александро-Невский Ново-Тихвинский (Екатеринбург), Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Красноуфимский район), Елисаветинско-Феодоровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимоновский (Краснотурьинск) женский монастыри. "Монахинь, которые в силу немощи находятся на покое, направили в Ново-Тихвинский монастырь, у которого хорошая материальная база, где им можно устроить наиболее комфортную жизнь", - добавил секретарь епархиального совета.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".