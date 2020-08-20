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Здание мэрии в Самаре эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Специалисты обследовали здание и не обнаружили опасных предметов

ТАСС, 20 августа. Правоохранительные органы эвакуировали сотрудников администрации Самары, здание мэрии было обследовано, угроза оказалось ложной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

По данным местных СМИ, неизвестные сообщили о якобы заминированных зданиях в Самаре. В число таких объектов также попали автовокзал и здания нескольких судов.

"У нас работали органы полиции, людей эвакуировали, а затем после обследования, мы вернулись на рабочие места", - сказала собеседница агентства.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов по данному вопросу.

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