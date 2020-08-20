Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об увольнении ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика. Документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале.

"В соответствии со статьей 84 конституции постановляю освободить Пальчика Геннадия Владимировича от должности ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь", - говорится в тексте указа.

В ближайшее время исполнять обязанности ректора будет проректор по учебной работе Александр Лаптенок.

В указе не названа причина увольнения Пальчика, который был назначен ректором в 2018 году. Изменения кадрового состава на сайте академии не отражены.

Бывший ректор пока остается главным редактором научного журнала "Педагогическая наука и образование" и научно-практического журнала "Проблемы управления".

За вклад в развитие системы образования Пальчик был награжден орденом "Содружество" Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, медалью "За трудовые заслуги", почетными грамотами Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, парламента Белоруссии, Национальной академии наук, министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям.