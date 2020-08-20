Анализ на колоректальный рак стал самым востребованным в рамках онкоскрининга в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Самым востребованным видом обследования в рамках онкоскрининга в Москве стал анализ кала на скрытую кровь, что является показателем колоректального рака. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Программа по ранней диагностике онкологических заболеваний в городских поликлиниках стартовала три недели назад. За это время скрининг прошли уже более 19 тыс. человек. Самым востребованными видом обследования стал анализ на скрытую кровь в кале, его сдали более 12 тыс. мужчин и женщин старше 40 лет. Анализ помогает выявить признаки колоректального рака", - говорится в сообщении.

Следующий по популярности вид обследования - анализ мазка на онкоцитологию, его сдали более 8 тыс. женщин. На третьем месте - маммография, которую прошли более 7 тыс. женщин. Более 3 тыс. мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). УЗИ молочных желез прошли более 1 тыс. женщин.

В рамках онкоскрининга молочной железы для женщин от 40 лет и старше проводится маммография, для женщин от 18 до 39 лет - УЗИ молочных желез. Сдать мазок из шейки матки, который помогает выявить рак этой области, могут женщины старше 18 лет. Мужчины от 45 лет приглашаются на анализ крови на ПСА. Это исследование помогает в выявлении первых признаков рака предстательной железы.

"Пройти обследования можно до конца августа в 66 поликлиниках города. На сайте департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой прикреплен человек или неподалеку с которой проживает. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь паспорт и московский полис ОМС", - напоминается в материале.

Онкологическая помощь

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

Также Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.