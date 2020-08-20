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Пандемия COVID-19
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Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября

Специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учетом распространения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура поручила провести массовые проверки готовности школ к новому учебному году, в том числе с учетом распространения коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, итоги проверок контролирует лично генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса", - сообщили в Генпрокуратуре. В частности, будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учетом распространения коронавирусной инфекции, требований пожарной безопасности в зданиях школ и их антитеррористической защищенности.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку полноте выполнения органами власти и муниципалитетами подготовки школ, обоснованности выдачи заключений об их готовности, а также устранению выявленных недостатков. "Особое внимание прокуроры уделят вопросам взимания с родителей учеников денежных средств, укомплектованности штата школ педагогами, наличия необходимой материально-технической базы и учебников, организации питания учащихся", - добавили в надзорном ведомстве.

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