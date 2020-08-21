Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

Сегодня стартует программа, по которой можно вернуть часть средств от путевки. Акция продлится всего неделю — купить тур с кешбэком можно будет до 28 августа включительно. В дальнейшем такая программа может быть запущена повторно, не исключают в Ростуризме. Рассказываем об условиях возврата.
На какие путевки действует акция?
Сэкономить можно как при покупке пакетных туров, так и только с оплатой проживания — например, если турист добирается до места отдыха самостоятельно на личном автомобиле. Условия программы распространяются и на круизы.
Поездка должна состояться до 20 декабря 2020 года. Участниками программы кешбэка станут 2 тыс. гостиниц и туроператоров со всей России. В АТОР рассказали о впервые предлагаемых маршрутах, среди них, например, "Русская Балтика" и "Русский Север". Полный список отелей и туров можно найти на портале мирпутешествий.рф.
Купить тур по акции на популярное направление можно, если дата поездки — не ранее 1 октября. Такое ограничение действует для регионов, где летом проблем с туристами нет. К ним отнесены:
- Алтайский край,
- Республика Алтай,
- Калининградская область,
- Республика Крым,
- Севастополь,
- Краснодарский край,
- Ставропольский край.
Условия получения компенсации
Для получения кешбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир" на сайте privetmir.ru.
Размер выплат
Сумма кешбэка зависит от цены тура. Если путевка стоит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на карту туриста вернется 5 тыс. рублей.
Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей.
При цене тура выше 75 тыс. рублей кешбэк составит 15 тыс. рублей.
Максимальный размер кешбэка на одну карту составит 15 тыс. рублей, возврат компенсации займет до пяти дней. На выплаты предусмотрена субсидия из федерального бюджета, всего на это выделят 15 млрд рублей. Правила субсидирования программы утвердил кабмин.
Задать вопрос об условиях кешбэка можно по номеру горячей линии 8-800-200-3411.