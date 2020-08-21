Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

Сэкономить можно как при покупке пакетных туров, так и только с оплатой проживания — например, если турист добирается до места отдыха самостоятельно на личном автомобиле. Условия программы распространяются и на круизы.

Поездка должна состояться до 20 декабря 2020 года. Участниками программы кешбэка станут 2 тыс. гостиниц и туроператоров со всей России. В АТОР рассказали о впервые предлагаемых маршрутах, среди них, например, "Русская Балтика" и "Русский Север". Полный список отелей и туров можно найти на портале мирпутешествий.рф.

Купить тур по акции на популярное направление можно, если дата поездки — не ранее 1 октября. Такое ограничение действует для регионов, где летом проблем с туристами нет. К ним отнесены: