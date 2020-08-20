Роспотребнадзор обработал более 2 млн звонков по вопросам коронавируса с начала пандемии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 2 миллионов звонков по тематикам новой коронавирусной инфекции, вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей с начала пандемии, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Более 65% вопросов по тематикам новой коронавирусной инфекции касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других странах, - говорится в сообщении. - Ряд обращений связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, поэтапным снятием ограничительных мер и режима самоизоляции. Операторами, как и ранее, предоставляется контактная информация по вопросам получения постановлений об изоляции, результатов тестирования, региональных ограничительных мерах".

Как отмечают в ведомстве, россиян также интересовали вопросы о возобновлении авиасообщения и сопутствующих мероприятиях, а также требования для иностранных граждан при въезде в Россию. Ряд вопросов затрагивал работу различных объектов сферы услуг, снятия ограничительных мер и режима самоизоляции.

"Операторы помогают предотвратить незаконные (мошеннические) действия лиц, пользующихся сложившейся эпидемиологической ситуацией, представляясь специалистами Роспотребнадзора. В случае, если поднимаемые вопросы не относятся к деятельности Роспотребнадзора, операторами предоставляется краткая первичная консультация и имеющаяся в наличии контактная информация для обращения по компетенции: по вопросам оформления листков нетрудоспособности по коронавирусной инфекции, отсутствия масок и медикаментов, мер социальной поддержки, осуществления образовательной деятельности, оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).